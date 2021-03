L'ex la perseguita per un anno, la vittima si rivolge ai carabinieri: stalker denunciato

Le violenze psicologiche erano talmente pesanti che la giovane ha sviluppato dei gravi problemi di apprensione. Dopo un anno si è rivolta ai carabinieri che dopo aver indagato sullo stalker hanno fatto scattare la denuncia per atti persecutori

Domenica 21 marzo è scattata la denuncia nei confronti di un 22enne di Arzergrande, con origini nord-africane. Tutto è cominciato quando la sua ex fidanzata, una studentessa 18enne di Piove di Sacco, ha deciso di porre fine alla persecuzione del 22enne rivolgendosi ai carabinieri. Dal gennaio dello scorso anno il giovane ha cominciato a perseguitarla, la minacciava e insultava ponendo in essere vere e proprie violenze psicologiche tanto che la vittima ha cominciato a soffrire di un perdurante stato di apprensione. La ragazza ha denunciato il fatto ai carabinieri che hanno trovato conferma di quanto la giovane diceva dopo aver condotto delle indagini, che si sono concluse con una denuncia per atti persecutori.