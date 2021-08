L'aspetta sotto casa e le blocca la strada minacciandola: stalker arrestato

L’ha aspettata e quando l’ha vista arrivare, le ha bloccato la strada impedendole di uscire dalla macchina. Un uomo ha minacciato e offeso l’ex compagna violando il divieto di avvicinamento e per questo è stato arrestato.

Il fatto

Nella serata di giovedì 12 agosto un 42enne che abita a Padova si è appostato sotto casa dell’ex compagna, una padovana di 45 anni. L’uomo aveva ricevuto un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla 45enne: in passato aveva avuto comportamenti aggressivi e violenti nei suoi confronti, fino a che lei non lo aveva denunciato. Quella sera, quando la donna è arrivata, il 42enne le ha bloccato la strada con l’auto impedendole di uscire dalla sua vettura. L’ha minacciata e insultata con cattiveria. La vittima ha chiamato i carabinieri chiedendo aiuto e il suo aguzzino è stato arrestato per violenza privata aggravata e violazione degli obblighi derivanti dai due provvedimenti a cui era soggetto.