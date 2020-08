La segue persino in questura dove la donna sporge denuncia: scatta il divieto di avvicinamento

L’ha pedinata fino alla questura, dove la donna stava andando a denunciarlo, e l’ha aspettata fuori per minacciarla di morte e insultarla. Ora l’uomo ha ricevuto un divieto di incontro e avvicinamento.

I fatti

Da febbraio la sua vita era diventata un incubo. Un amico, 39enne di origine marocchina, si era invaghito di lei al punto da diventarne ossessionato. Ma lei non ricambiava i suoi sentimenti e non ha voluto intraprendere una relazione sentimentale. Un rifiuto che non è stato accettato. E così lo stalker ha cominciato a seguirla sul posto di lavoro, al supermercato, a casa. Mille telefonate e messaggi erano il meno. L’uomo è arrivato a insultarla, strattonarla per strada, minacciarla di morte. E l’ha seguita fino all’entrata della questura dove lei lo ha denunciato. L’ha aspettata e seguita fino alla fermata del tram dove l’ha minacciata di morte per l’ennesima volta. Il tribunale di Padova ha imposto allo stalker il divieto di incontrare nuovamente la donna: non potrà avvicinarsi alla sua casa, ai luoghi da lei frequentati per ragioni di lavoro e svago, non potrà in alcun modo mettersi in contatto con lei.