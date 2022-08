Con il "fumo" nell'abitacolo: quattro amici finiscono nei guai

Si sono fermati in auto in una zona appartata di Stanghella. La loro presenza non è passata inosservata ad una pattuglia dei carabinieri della Radiomobile di Este. Per quattro marocchini sono cominciati i guai. Il controllo dell'Arma è scattato stanotte, 7 agosto 2022 poco dopo mezzanotte. I militari hanno identificato ragazzi di età compresa tra i 23 e i 29 anni, residenti tre a Monselice e uno a Padova. Il loro nervosismo al momento degli accertamenti ha indotto i carabinieri ad approfondire i controlli. Ebbene, dal cruscotto dell'auto è spuntato un involucro con all'interno 33 grammi di hashish. I nordafricani sono stati accompagnati in caserma e al termine delle formalità di rito sono stati denunciati in concorso per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. La droga è stata sequestrata.