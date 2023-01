Incidente all'ora di pranzo, automobilista incastrato nell'abitacolo

Incidente stradale oggi 10 gennaio alle 12,40 a Stanghella. Il bilancio è di due mezzi coinvolti e di una persona ferita non in pericolo di vita.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito dai Vigili del fuoco intervenuti da Este e dalle forze dell'ordine, lo schianto ha coinvolto due auto. Una di queste è finita nel fossato che scorre lungo la strada andando a sbattere contro un palo di cemento. L'automobilista è rimasto ferito. Per liberarlo dalle lamiere sono interventi appunto i Vigili del fuoco che dopo aver liberato il conducente l'hanno affidato ai soccorritori. I sanitari del Suem 118 dopo averlo stabilizzato l'hanno trasportato in ospedale. Terminati i primi accertamenti non sarebbe in pericolo di vita. Come da prassi i protagonisti dello schianto sono stati sottoposti in ospedale ad analisi mediche per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. Le operazioni di messa in sicurezza nell'area teatro dell'incidente in via Correzzo sono terminate attorno alle 14. Le cause che hanno provocato l'incidente sono al vaglio degli inquirenti