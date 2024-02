Chiude il negozio di bici, va in auto per tornare a casa ma muore d'infarto

Chiude il suo negozio, va in auto e muore d'infarto. E' successo ieri, 2 febbraio a Cadoneghe. Stefano Cappellozza, 59 anni,totolare di un negozio di riparazione e vendita di biciclette, aveva apena finito di lavorare e si era infilato in macchina. Un auto che però poi non si è mai avviata, tanto da destare l'attenzione di chi frequenta la zona. E' stata proprio una collega di Cappellozza, che ha il negozio di telefonia affianco a quello dell'uomo a notare che dopo circa mezz'ora l'auto era ancora lì con i vetri appannati. Quindi si è avvicinata e aperto lo sportello, trovando però l'uomo già morto. I soccorsi sono subito arrivati sul posto, ma per il 59enne non c'è stato nulla da fare.