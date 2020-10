Provvedimenti viabilità: tutte le strade chiuse nei prossimi giorni in città

Come di consueto Palazzo Moroni ha comunicato le strade dove verrà interdetta la circolazione nei prossimi giorni per consentire lavori di sistemazione. Vediamo nel dettaglio tutte le chiusure.

Piazzale Centenario

Per lo svolgimento di test veicolari viene disposta la chiusura temporanea al traffico veicolare di una porzione di Piazzale Centenario del Club Ignoranti tratto compreso tra la bretella di accesso da corso Australia e quello di uscita verso il corso predetto (ambedue escluse), secondo il seguente calendario: giovedì 15/10/2020, dalle ore 7.30 alle ore 17.30; lunedì 19/10/2020, dalle ore 7.30 alle ore 17.30;

giovedì 22/10/2020, dalle ore 7.30 alle ore 17.30; lunedì 26/10/2020, dalle ore 7.30 alle ore 17.00; giovedì 29/10/2020, dalle ore 7.30 alle ore 17.00; lunedì 2/10/2020, dalle ore 7.30 alle 17.30; giovedì 5/11/2020, dalle ore 7.30 alle ore 17.30; lunedì 9/11/2020, dalle ore 7.30 alle ore 17.30; giovedì 12/11/2020, dalle ore 7.30 alle ore 17.00; lunedì 16/11/2020, dalle ore 7.30 alle ore 17.00; e istituito il temporaneo divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, per il medesimo periodo.

Via San Giacomo

Per lavori di modifica alla presa del gas in via San Giacomo, in prossimità del numero civico 7 viene disposta la chiusura temporanea al traffico veicolare della via, tratto prospiciente civico 7, fino mercoledì 14/10/2020, dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Nulla cambia per il transito dei residenti e per l’accesso alle proprietà private.

Via Patriarcato

Per un trasloco, chiusura temporanea al traffico veicolare di via Patriarcato, tratto compreso tra via G. Frigimelica e via Accademia, venerdì 23/10/2020, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Il transito dei residenti e l'accesso alle proprietà private potrà avvenire in senso unico alternato regolamentato da movieri nel tratto di via Patriarcato compreso tra l’area di cantiere e, rispettivamente, via Frigimelica e via Accademia.

Via Savonarola

Per lavori di montaggio dei parapetti in quota presso il fabbricato sito in via Savonarola, 28, chiusura temporanea al traffico veicolare di via Montona, tratto compreso tra via Savonarola ed il numero civico 8, giovedì 15/10/2020, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, con l’impiego di un moviere all’incrocio Montona-Calfura. Il transito dei residenti e l’accesso alle proprietà private potrà avvenire in senso unico alternato regolamentato da movieri nel tratto di via Montona compreso tra l’area di cantiere e via Calfura.