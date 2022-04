La street artist Carolì a Casalserugo

L’associazione culturale Fantalica APS per l'anno 2022 si inserisce nella programmazione del Casalserugo Art Festival qui alla sua prima edizione. Il Casalserugo Art Festival nasce per coinvolgere la cittadinanza di Casalserugo in attivita? artistiche e performative senza dimenticare la connessione con il territorio circostante. Le aree di interesse artistico saranno quelle di danza, fotografia, musica e pittura. Il festival si svolgera? nell’arco di tre settimane, dal 6 al 22 maggio 2022, andando a coinvolgere vari punti della citta? come aree espositive e performative sviluppando il tema prescelto della legalita?.

Festival

Per meglio coinvolgere la cittadinanza, sono stati previsti tra il mese di marzo e aprile una serie di appuntamenti prefestival in forma di laboratori, dibattiti, incontri con artisti. Il terzo appuntamento proposto dall’associazione culturale Fantalica APS sara? il laboratorio tenuto dall’artista e street artist Carolina Blanco, in arte Caroli?, che nella sua attivita? di arte terapia rivolto alle famiglie ragionera? sulla dimensione comunicativa del progetto artistico.

L’arte e? in grado di farci accedere a dimensioni dell’esperienza difficilmente contattabili con le sole parole, di dare loro forma e colore e di tradurle in un codice comune. Questo tipo di attivita? artistica ben si adatta alla comunicazione, in generale, e in particolare nell’ambito familiare dove non sempre, nonostante l’affetto, si riesce a tradurre con esattezza i propri sentimenti.

Laboratorio

I partecipanti verranno accolti con la spiegazione delle regole di non-giudizio e di rispetto sia nei confronti delle immagini create che nei confronti degli altri partecipanti. Ogni partecipante e ogni gruppo familiare avra? a disposizione uno “spazio tutto per se?” per creare o per stare in ascolto. E saranno poi liberi di decidere cosa condividere di quanto emerso dal loro progetto e dal lavoro finale. Il laboratorio si terra? il 10 aprile alle ore 16.00 presso Hangar 9 in via Papa Giovanni XXIII: un momento di confronto ed esplorazione artistica che sara? preludio delle attivita? previste per il Casalserugo Art Festival.

Carolì

Carolina Blanco, in arte Caroli?, e? nata nel 1986 a Buenos Aires. Si laurea al DAMS presso l’Universita? degli Studi di Padova nel 2016 ma gia? dal 2015, dipinge come Caroli?, dando libero sfogo ai ricordi con quei pennelli che da Buenos Aires l’avevano seguita fino ai vicoli della citta? del Santo.

Dal 2016 dipinge numerose tele passando dall’acquerello, all’acrilico fino alla bomboletta spray. A Padova, sulla serranda del Caffe? Margherita in Piazza della Frutta, che realizza uno dei suoi primi e piu? grandi murales.