Si vede negare la sigaretta e aggredisce uno studente: individuato grazie agli Street tutor

Mercoledì universitario movimento con un’aggressione e diverse segnalazioni per schiamazzi. Gli Street tutor hanno dato una mano alla polizia nel fermare l’aggressore.

I fatti

Mercoledì 10 novembre in zona Portello, come ogni mercoledì universitario, c’erano moltissime persone. Grazie all’intervento immediato degli Street tutor è stato individuato uno straniero che intorno a mezzanotte ha aggredito uno studente di 19 anni: la vittima ha riferito di essere stata avvicinata dallo straniero che ha chiesto una sigaretta e al rifiuto del 19enne questi gli avrebbe tirato un pugno. Quattro le persone identificate per comportamenti sanzionabili dal regolamento comunale come il consumo di alcolici in bottiglie di vetro fuori dai plateatici e forti schiamazzi segnalati dai residenti.