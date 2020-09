Studentessa del liceo scientifico Nievo positiva al Covid

Una ragazza della classe quinta del liceo scientifico Ippolito Nievo in centro a Padova è risultata positiva al Covid 19. Si tratta del primo caso dall’inizio delle lezioni in un istituto del centro.

Ulss

Su disposizione dell’Ulss non è stato ritenuto opportuno mettere in isolamento i compagni di classe e gli insegnanti. «Quando ci ha contattati l’Ulss abbiamo spiegato come ci siamo organizzati, la classe è di soli 17 studenti, è stata rispettata la distanza sociale - ha spiega il preside Maurizio Sartori all'Ansa - i ragazzi non hanno avuto contatti extra-scolastici con la studentessa che sarebbe stata contagiata nell’ambito dei suoi conoscenti personali, per questo non è stato necessario mettere in isolamento nessuno».