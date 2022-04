Studenti del Barbarigo alla scoperta del comando provinciale dei carabinieri

Una giornata dedicata alle scuole, per far capire agli studenti cosa vuol dire lavorare nell’Arma dei carabinieri. Due le attività svolte dai militari padovani.

Gli incontri

Nella mattinata di lunedì 11 aprile il comando provinciale dei carabinieri di via Rismondo è stato invaso dagli studenti. Gli alunni di prima, seconda e terza media del Barbarigo, accompagnati dalla vicepreside e da un docente, hanno visitato il comando e visto coi loro occhi come funzionano alcune attività, come la partenza delle gazzelle della sezione Radiomobile quando arriva una chiamata d’emergenza. Hanno conosciuto uno dei cani antisabotaggio del nucleo cinofili di Torreglia, il pastore tedesco Cocco, e hanno visto come funziona il robot telecomandato in uso agli artificieri assistendo alla gestione a distanza di pacchi sospetti. A fine mattinata, gli studenti hanno rilevato le impronte in una scena del crimine creata ad hoc, grazie al personale della squadra rilievi del nucleo investigativo. Sempre lunedì mattina, il capitano Greta Gentili, comandante del Norm della compagnia di Padova ha tenuto una conferenza all’istituto Einaudi Gramsci di Padova sui temi del bullismo e della prevenzione nel campo degli stupefacenti.