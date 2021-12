La terza dose aiuta contro Omicron: lo studio dell'Istituto zooprofilattico

La terza dose contribuisce a bloccare la variante Omicron. Lo conferma uno studio ora al vaglio dei revisori dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.

Lo studio

A sole tre settimane dal sequenziamento della prima variante Omicron, rilevata in Veneto grazie all’attività di sorveglianza svolta sul territorio dalle aziende sanitarie e dalla rete regionale dei laboratori di Microbiologia, il 23 dicembre i virologi dell’Istituto zooprofilattico hanno concluso le analisi in vitro in grado di saggiare la capacità neutralizzante degli anticorpi contro Omicron e stimare l’efficacia protettiva dei vaccini. Ricorrendo ai nuovi laboratori BSL3 l’Istituto ha potuto isolare, primo in Italia, il virus della variante Omicron per poi testare i sieri di soggetti vaccinati con 2 o 3 dosi, al fine di verificare l’efficacia dei vaccini. «I risultati presentati in conferenza stampa ed ora al vaglio dei revisori - spiega Antonia Ricci, direttrice generale dell’Istituto zooprofilattico – confermano quanto di recente pubblicato su Nature da prestigiosi gruppi di ricerca. Nonostante la protezione indotta dalle due dosi degli attuali vaccini sia notevolmente ridotta nei confronti della variante Omicron, la terza dose contribuisce ad un rialzo significativo degli anticorpi neutralizzanti, garantendo livelli di protezione soddisfacenti». Dal 16 dicembre si possono vaccinare i bambini tra i 5 e gli 11 anni e il direttore dell’Infettivologia pediatrica dell’Azienda ospedaliera di Padova, Carlo Giacquinto, sottolinea: «L’Istituto superiore di sanità ci ricorda che il 28% dei casi si registra in età scolare fungendo da volano dell’infezione tra gli adulti. Con questo studio vediamo che la protezione indotta dall’infezione nei più piccoli non protegge contro Omicron e che solo grazie agli elevati titoli anticorpali indotti dal vaccino sarà possibile ridurre la catena delle infezioni e tutelare i più giovani dalle forme più serie di Long-Covid e permettere di andare a scuola tranquillamente e riprendere la socialità essenziale per lo sviluppo dei bambini».