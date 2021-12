Stupefacenti: due arresti per spaccio

Nell’ambito della lotta allo spaccio, gli agenti in borghese della Squadra Mobile della Questura di Padova impiegati nei servizi di contrasto alla criminalità diffusa, hanno portato a termine diverse operazioni.

Arresti e denunce

Gli uomini della Questura hanno infatti tratto in arresto uno straniero irregolare. L'uomo è stato sorpreso a spacciare cocaina in via Storiato. Stessa sorte è toccata ad un italiano, un incensurato, di Villanova di Camposanpiero. Nella casa dell'uomo sono stati rinvenuti circa 4 etti marijuana. Denunciati anche una pusher ed un minore straniero. Il 17enne pusher offriva la cocaina ai suoi giovani clienti avvisandoli con sms dell’arrivo di un «Vino nuovo molto potente».