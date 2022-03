Subaffittano appartamento a connazionali, interviene la Polizia Locale

Subaffittava un appartamento, in via Scardeone a Camposampiero a connazionali, guadagnandoci. Una cifra vicina al migliaio di euro, ogni mese. Per la famiglia nigeriana che viveva effettivamente nell'abitazione, una sanzione di 2.640. A rivolgersi alla Polizia Locale i residenti che riferivano di un via vai di persone nell'appartamento dello stabile.

Irregolarità

La Polizia locale della Federazione del Camposampierese, coordinatia dal vicecommissario Nicola Seppi, ha evidenziato tutte le irregolarità del caso. Per la proprietaria dell'appartamento la possibilità chiedere lo sfratto. Da qualche mese non percepiva più la retta, inoltre nel contratto era chiaro non si potesse subaffitare a terzi.