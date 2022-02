In cinque subaffittano un appartamento: denunciati ed espulsi

Uno strano via vai ha insospettito i vicini che hanno chiamato la polizia. Si è scoperto che l’affittuario subaffittava a stranieri irregolari.

Il fatto

Mercoledì 16 febbraio i poliziotti sono andati a controllare cosa accadeva in via Brunelleschi all’Arcella. I residenti avevano segnalato uno strano via vai. E quando gli agenti sono entrati hanno trovato cinque tunisini tra i 24 e i 40 anni che dormivano su giacigli di fortuna. Ad avere un regolare contratto di affitto era un pachistano che poi subaffittava le stanze. Sotto a un materasso i poliziotti hanno trovato una dose di hashish. Le cinque persone che dormivano in casa, tutti pluripregiudicati, sono stati denunciati ed espulsi dal prefetto: uno di loro è stato accompagnato presso un centro permanenza rimpatri.