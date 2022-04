SüdTirol Padova, l'invasione biancoscudata infiamma la vigilia: gli Eagles "minacciano" i tifosi padovani

Chissà se è più sfrontatezza o semplicemente un pensiero dovuto chissà, magari a un po' di ingenuità. Capita però che gli Eagles Supporters, la parte tiepida del tifo del SüdTirol, che non si può certo definire calda e non per motivi geografici e quindi atmosferici, postino sulla loro pagina Fb un comunicato dai toni inequivocabili.

Minaccia

Di fatto, perché seppure di un piccolo gruppo, anche numericamente parliamo di una tifoseria che non ha nulla a che fare con gruppi storici che occupano le curve da decenni, "minacciano", perché di questo si tratta, i tifosi biancoscudati che "oseranno" sedersi nella tribuna a fianco a loro. Il fatto è che i posti a disposizione sono finiti gran parte nelle mani dei tifosi padovani da anche la misura del coinvolgimento del territorio rispetto a una squadra, il SüdTirol che in campionato sta volando.

Comunicato

Questo il comunicato comparso sulla pagina di Eagles Supporters Bolzano, in vista di Südtirol – Padova, la partita che vale altro che una stagione. «La scelta dell’Osservatorio di consentire a tifosi ospiti l’acquisto di biglietti nel settore occupato dalla tifoseria organizzata locale è da incompetenti totali», e fino a qui potrebbe avere una logica nonostante l'esposizione un po' rozza. Ma il bello, che poi sarebbe la parte in cui bisogna decidere se è più sfrontatezza o ingenuità, arriva adesso: «Peggio di loro solamente gli infami che hanno preferito acquistare i biglietti nel settore occupato dalla tifoseria organizzata locale per risparmiare qualche spiccio privando parecchi bolzanini della possibilità di acquistare il tagliando in gradinata. Chiediamo e pretendiamo rispetto, concedendo ad ognuno il proprio spazio, rispettando entrambe le tifoserie! Se ciò non dovesse verificarsi qualunque tifoso biancoscudato presente sabato in Gradinata Nord verrà considerato ospite non gradito e di conseguenza trattato come tale».

Linguaggio

Ecco, il "trattato come tale", nel linguaggio ultras ha una connotazione molto chiara. E non è nulla di buono. Poi va detto che può essere uno scivolone rispetto ad esempio al fatto che chiedono rispetto per tutti, ma contraddizioni a parte, spiace che a caricare una partita che già di suo porta inevitabili tensioni, questa uscita da bulletti non aiuta affatto a creare le condizioni giuste per una partita che sarà seguita da tanti appassionati tifosi biancoscudati e biancorossi, di tutte le età. Non si è mica tutti per forza degli ultrà, i quali, a dire il vero, gli Eagles Supporters si sono ben guardati di chiamare in causa. Non male neppure il finale del comuncato, dove incoraggiano tutti a indossare i colori della squadra del cuore: biancorossi. Si commenta da sé.