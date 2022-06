Parcheggia l'auto e si toglie la vita

Intorno alle ore 10 di oggi, lunedì 13 giugno, un uomo di 57 anni con problematiche psichiche si è recato in auto nel parcheggio multipiano di via Annibale da Bassano a Padova con l'intenzione di togliersi la vita.

I fatti

Ha raggiunto l'ultimo piano dell'autosilos e a quel punto, sconvolto, si è lanciato nel vuoto. A rinvenirlo sono stati alcuni automobilisti che hanno chiamato i soccorritori. Il personale medico del Suem 118 non ha potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso. Per i rilievi del caso sono giunti gli agenti della sezione "Volanti" della Questura.