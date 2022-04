Trovato morto con il cavo del telefono attorno al collo, autopsia e telecamere faranno luce sul "giallo"

Verrà effettuata l'autopsia sul corpo del 40enne bengalese trovato morto martedì 12 aprile in una cabina telefonica al parco di via Bachelet a Busa di Vigonza, con il cavo del telefono attorno al collo.

Il fatto

I carabinieri non escludono alcuna ipotesi anche se probabilmente si tratta di suicidio. L'uomo soffriva di depressione da qualche tempo ed era in cura. Viveva con il fratello che da qualche giorno non lo vedeva. Il 40enne è stato notato gironzolare al parco e dormire proprio nella cabina telefonica. Sul corpo non ci sono segni di violenza. Lo ha trovato un passante martedì 12 aprile e ha subito dato l'allarme. Carabinieri e Suem sono arrivati nel giro di pochi minuti e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. I carabinieri guarderanno anche i filmati delle telecamere della vicina isola ecologica per ricostruire gli ultimi momenti di vita del 40enne.

Numeri utili

Ricordiamo che sono attivi alcuni numeri di telefono per ricevere supporto psicologico: Telefono Amico 02 2327 2327; Telefono Azzurro 19696; Progetto InOltre 800 334343; De Leo Fund 800 168678.