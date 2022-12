Si toglie la vita in cimitero: tragedia nella Bassa

Il gesto estremo alla vigilia di Natale: un fisioterapista 61enne di Noventa Vicentina si è tolto la vita sabato 24 dicembre a Valle San Giorgio, frazione di Baone, sparandosi alla testa in cimitero.

I fatti

È accaduto - come riporta "Il Gazzettino" - intorno a mezzogiorno: stando a quanto riportato da alcuni testimoni l'uomo sarebbe arrivato di prima mattina al cimitero, camminando con fare nervoso prima di pregare. Si è quindi accomodato su una panchina con vista sulla statua della Madonna, ha estratto la pistola e si è sparato un colpo in testa, morendo sul colpo. Un paio di residenti, udito lo sparo, si sono precipitati da lui chiamando immediatamente i sanitari del Suem 118 oltre ai carabinieri, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Ignote le cause del gesto.