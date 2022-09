Tenta il suicidio ingerendo dei farmaci, i carabinieri la salvano grazie al suo sms d'addio

Manda un messaggio d'addio e poi assume dei farmaci per togliersi la vita. L'amico che riceve il messaggio avvisa i carabinieri che intervengono appena in tempo. E' accaduto ieri 17 settembre a Cittadella. Una giovane donna ha inviato un sms ad un suo caro amico che faceva presagire l'intenzione di volersi togliere la vita. Un messaggio che alla fine la vita gliel'ha salvata. L'uomo ha avvisato le forze dell'ordine e dando l'indirizzo della ragazza. I carabinieri, non appena giunti sul posto e non avendo avuto risposta dalla donna, in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, avvisato il personale Suem 118 dalla centrale operativa, per scongiurare l'eventuale tragico evento, sono riuscito ad aprire la porta d'ingresso, consentendo così ai sanitari di prestare i primi soccorsi prima dell’arrivo dei pompieri. La donna, che si trovava in stato di semincocienza, dopo aver assunto dei farmaci, è stata trasportata all’ospedale di Cittadella per le cure del caso e non in pericolo di vita.