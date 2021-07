Si getta dal sesto piano della Torre Archimede: muore dipendente dell'Ateneo

Un uomo si è gettato dal sesto piano della Torre Archimede. Dalle prime ricostruzioni della polizia sembra si tratti di un suicidio.

Il fatto

Era da poco passato mezzogiorno di venerdì 16 luglio quando dalla sede del dipartimento di Matematica di via Trieste un uomo sulla cinquantina, dipendente dell'università, si è tolto la vita gettandosi dal sesto piano. I medici del Suem hanno provato a rianimarlo ma la caduta è stata fatale. La polizia ha preso in mano il caso e sta indagando. «Oggi è un giorno di dolore per il nostro Ateneo – dice Rosario Rizzuto, rettore dell’Università di Padova – Esprimo, a nome mio e di tutta la comunità che forma l’Università di Padova, la vicinanza in questi tristi momenti a parenti e amici del nostro dipendente».