Super green pass, in 400 in campo per far rispettare le direttive anti Covid

Conferenza stampa presso la Prefettura al termine della riunione del Cosp che si è tenuta la mattina del 3 dicembre. E' il Prefetto Grassi a illustrare quelle che sono le decisioni prese. Rinforzati i controlli sui mezzi pubblici e grande impiego di uomini e mezzi.

Prefetto

«Il piano operativo che abbiamo messo a punto si modula dalle indicazioni che sono state fornite dal Governo, si concentrerà sul Green Pass base e su quello rinforzato. Particolare attenzione - spiega il Prefetto - sarà data al trasporto pubblico locale e nei luoghi di lavoro. I rappresentanti delle categorie sono a conoscenza di queste indicazioni e quindi mi aspetto massima collaborazione. Chiaramente è stata assolutamente condivisa l'idea di collaborare. Anche BusItalia ha assunto l'impegno di impiegare una cinquantina di steward negli hub che riteniamo più sensibili». Prima di lasciare la parola ai rappresentanti delle forze dell'ordine e all'assessore Bonavina, il Prefetto ha precisato: «Ho indicato al Questore l'opportunità di organizzare questi controlli con il concorso anche del Comune oltre che questura e carabinieri. Nuclei specializzati, come la polzia amministrativa, i Nas, lo Spisal e l'ispettorato del lavoro saranno coinvolti in queste operazioni». Questa attività sarà monitorata e condivisa: «Noi ogni giorno raccoglieremo i dati relativi all'esito dei controlli svolti ogni giorno che avremo modo di aggiornare quotidianamente».

Comune

L'assessore Diego Bonavina ha ringraziato Prefetto e forze dell'ordine a nome dell'amministrazione comunale: «Il piano messo in campo da Prefetto e questore ma dobbiamo chiedere la collaborazione ai nostri cittadini. Se vogliamo uscire da questa situazione lo dobbiamo fare tutti insieme. Faccio un appello a tutti, bisogna ragionare pensando al noi e non all'io. Appello a tutti, comportiamoci secondo le regole».

Controlli

Il questore Antonio Sbordone riprende le parole dell'assessore Bonavina prima di spiegare tecnicamente come avverranno i controlli: «Emaneremo una ordinanza di servizio anche per coloro che avremo a disposizione come i volontari della Protezione Civile insieme a carabinieri e polizia di Stato. Una raccomandazione a tutte le forze in campo rispetto all'esigenza di dover far rispettare le indicazioni date per contenere il virus. L'ordinanza è figlia di una direttiva del ministero dell'interno. Saranno disposti dei servizi ah hoc per far rispettare l'ordinanza del sindaco su obbligo della mascherina. Faremo ogni sforzo per evitare gli assembramenti e l'obbligo di green pass». Il questore poi spiega tecnicamente come si svolgeranno i controlli: «Metteremo in campo servizi con più turni. Lo schema è quello del doppio turno mattina e pomeriggio, anche se sarà operativo in alcune serate, come quelle del week end. Daremo indicazioni anche alla Polfer, con controlli alla discesa in stazione e proveremo anche a far fare dei servizi a bordo dei treni: mascherine e green pass. La Protezione Civile sarà presente, anche associazioni legate alla Polizia e ai carabinieri. BusItalia con 50 steward e personale loro si occuperà dei controlli sui mezzi urbani».