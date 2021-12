A Padova vinti quasi 15 mila euro al SuperEnalotto

Il biglietto vincente dell’ultimo SuperEnalotto è stato staccato a Padova. E ha fatto portare a casa al fortunato quasi 15 mila euro.

La vincita

Nell’estrazione di giovedì 30 dicembre, quella dell’ultimo concorso dell’anno del SuperEnalotto un giocatore ha centrato un “5” del valore di 14.965 euro. La giocata vincente è stata registrata presso la tabaccheria di via Lisbona 4, a Padova. Il Jackpot, intanto, sale a 133,7 milioni di euro che saranno in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (Fermo), mentre in Veneto il "6" manca dall'agosto 2017, con i 78 milioni vinti a Caorle (Venezia).