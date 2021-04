SuperEnalotto: vinti 50mila euro ad Abano

Nel concorso di giovedì 1 aprile del SuperEnalotto ad Abano Terme è stato centrato un“5” del valore di 50.258,90 euro. Una bella sorpresa per colui che ha effettuato lla giocata vincente, che è stata convalidata presso la tabaccheria di via Pietro d’Abano 31 dove si era recato per partecipare al concorso.

Jackpot

Il Jackpot, intanto, continua a crescere ed ha raggiunto i 131,3 milioni di euro che saranno in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Veneto il “6” manca dall'agosto 2017 quando furono vinti 78 milioni a Caorle.