Giornata nera per i supermercati: tre interventi della polizia in un solo giorno

Tre interventi nei supermercati in un solo giorno. I market cittadini sono stati presi di mira in tre occasioni diverse.

Via Portello

Nella mattinata di martedì 6 ottobre un uomo è entrato nel supermercato di via Portello e dato che aveva un atteggiamento sospetto, uno dei commessi lo ha seguito. Quando l’uomo se ne è accorto ha cominciato a insultare commesso e gestore, scagliando un cestino verso la cassa e facendo cadere una bottiglia di liquore. Una volta uscito ha rotto la vetrata esterna. Il gestore ha chiamato la polizia che ha rintracciato l’uomo, un 31enne tunisino, vicino a Porta Portello. Questi ha inveito anche contro i poliziotti e una volta entrato in auto ha lanciato il suo telefono contro il divisorio dell’auto di servizio. È stato denunciato per danneggiamento, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

Piazza Mazzini

Nel pomeriggio dello stesso giorno la polizia è stata chiamata dal direttore di un supermercato di Piazza Mazzini. Qui un 36enne ha nascosto nella borsa del formaggio credendo di non essere visto e poi è uscito come se niente fosse. I poliziotti hanno trovato il 36enne marocchino, indagato per tentato furto, che è risultato anche pregiudicato e con obbligo di presentazione in questura ogni giorno (misura confermata).

Via Aspetti

Poco dopo la polizia ha ricevuto un’altra chiamata da un supermercato, questa volta in via Aspetti. Qui il personale ha raccontato che due minorenni hanno rubato alcuni generi alimentari: hanno 10 e 11 anni. I poliziotti li hanno riaccompagnati a casa dalle famiglie.