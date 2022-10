Rubano in casa dell'assessora al sociale. Portati via gioielli e ricordi di una vita

Svaligiata la casa dell'assessora al sociale di Vigodarzere, Katia Bano. Venerdì sera sono entrati in azione ladri che sono riusciti a rubare dentro tre abitazioni nella zona di via Zanella. Tra queste anche quelle di Bano, che in quel momento non era in casa per un impegno istituzionale. I ladri hanno agito in pochissimo tempo, visto che i proprietari sono rimasti fuori appena un'ora.

L'assessora

«Ci hanno portato via tutto quello che di prezioso avevamo in casa - racconta affranta Katia Bano al Mattino di Padova - dalle mance dei miei figli fino ai ricordi di famiglia. Non hanno risparmiato nulla, svuotando ogni cassetto e staccando persino i quadri dalle pareti. Sono riusciti a trovare anche ciò che era stato accuratamente nascosto in luoghi difficili da raggiungere, come se avessero con se qualcosa tipo un metal detector o un qualche tipo di rilevatore. Altrimenti non si spiega come abbiano fatto». Prima della casa dell'assessora sono state assalite le due dei vicini: «Eravamo tutti fuori casa in posti differenti – prosegue l’assessora – quando sono stata raggiunta da un messaggio di una delle mie vicine, che mi avvertiva che la famiglia che mi abita accanto, rincasata verso le 20, aveva trovato l’abitazione svaligiata e così pure quella accanto. Mio marito, il più vicino, è corso a casa nostra e purtroppo poco dopo mi ha confermato che i ladri erano entrati anche da noi».

La dinamica

I ladri sarebbero passati dai giardini delle tre case singole utilizzando la scala di un cantiere in corso. Hanno infranto il vetro della porta posteriore e sono entrati: «Oltre al disordine, al fango per terra e al valore materiale di ciò che ci è stato sottratto - conclude Katia Bano - è il valore affettivo che molti di quegli oggetti avevano che non potremo più riavere. I ricordi dei battesimi dei figli come i regali fatti nel corso di occasioni importati. Fino a ciò che apparteneva ai nostri cari che non ci sono più. Questa gente non si porta via solo dei soldi e dei gioielli: portano via i ricordi affettuosi di un’intera famiglia».