Sversamento sospetto a Cadoneghe. Schiesaro: «Area circoscritta, in corso le analisi»

Nella giornata di ieri, 31 maggio 2022, è giunta al comando della Poliza locale di Cadoneghe la segnalazione di un possibile sversamento di sostanze inquinanti in uno scolo, in prossimità della zona industriale di Mezzavia, all’altezza dell’incrocio tra via Bragni e via Tiepolo.

Sversamento

La Polizia locale si è recata sul posto per gli accertamenti del caso. L'indomani, la mattina del 1 giugno sono stati svolti nuovi sopralluoghi che hanno coinvolto, oltre agli agenti della Polizia locale, i carabinieri della stazione di Cadoneghe, i tecnici di Arpav e i tecnici comunali. Sul posto, anche il sindaco Marco Schiesaro: «Alle 15 di oggi, primo giugno, è stata attivata una ditta di pronto intervento di rimozione e bonifica del sito. Essendo lo sversamento molto circoscritto siamo in grado di intervenire in maniera risolutiva. Arpav ha terminato i campionamenti e non appena possibile ci trasmetterà le risultanze. Fortunatamente lo sversamento appare limitato a una zona ben precisa e la sostanza, apparentemente molto densa, risulta stazionare nello stesso punto. Ho personalmente provveduto ad allertare i carabinieri e restiamo in attesa delle analisi prima di trarre conclusioni. Tuttavia, se quanto accaduto fosse doloso si tratterebbe di un atto particolarmente grave, pericoloso per l’ambiente e, di conseguenza, per la salute generale della popolazione. Auspico che su questo caso si faccia la massima chiarezza».