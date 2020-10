Altera il cronotachigrafo e guida diverse ore oltre il consentito: camionista nei guai

Per evitare di fare pausa aveva alterato il cronotachigrafo tanto che quando è stato bloccato risultata nel periodo di riposo. Con un telecomando, simile a quello per attivare un cancello automatico, il camionista attaccava e stacca il dispositivo.

Multa salata

La polizia stradale ha bloccato un autoarticolato proveniente dalla Slovacchia e diretto a Padova, fermato in zona industriale a Piove di Sacco. Portato il mezzo in un'officina specializzata è emerso come il veicolo avesse un bulbo fantasma con doppia centralina che se azionato col telecomando faceva risultare il veicolo in pausa nonostante stesse correndo. Tutto il kit è stato sequestrato mentre il guidatore è stato sanzionato per alterazione del tachigrafo e mancato riposo giornaliero. Il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo mentre la multa comminata è di 2500 euro più le spese per l'intervento e il ripristino del tachigrafo.