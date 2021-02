Nascondeva un taglierino nel vano portaoggetti dell'auto: pregiudicato denunciato

L'uomo non ha saputo spiegare ai poliziotti il motivo per cui tenesse quel taglierino in auto, né a cosa servisse. Così è scattata la denuncia

Un taglierino con una lama di 6 centimetri è stato il suo lasciapassare per la denuncia. Lo nascondeva nel vano portaoggetti dell’auto.

Il fatto

Nella serata di martedì 16 febbraio la polizia ha fermato una Bmw su via Riva Villasanta. Alla guida c’era un 33enne marocchino con precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di stupefacenti. I poliziotti hanno cominciato con il controllo di routine e hanno notato un taglierino quando l’uomo ha aperto il vano portaoggetti. Aveva una lama di 6 centimetri e quando gli agenti hanno chiesto perché lo avesse con sé, il 33enne non ha saputo rispondere. Così è scattata la denuncia per detenzione di oggetti atti a offendere.