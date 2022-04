Il Tam porta la Padova Urbs Picta a teatro e per raccontarla alle scuole

Mercoledì 20 aprile, con la prima visita al Battistero, prendono il via gli incontri presso i Musei Civici agli Eremitani, tra i bambini delle scuole della città ed i ragazzi del Liceo Artistico “Selvatico” coordinati da Antonio Panzuto all'interno della programmazione di Teatro Ragazzi Padova 2021.22, organizzata da Tam Teatromusica per conto dell'Assessorato Alla Cultura del Comune di Padova e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Urbs Picta

Il progetto in questo primo anno è ispirato alla candidatura di Padova Urbs Picta, città dell’affresco, che vede proposti i cicli pittorici del Trecento della nostra città, nella Lista del patrimonio mondiale Unesco, accanto alle più importanti testimonianze della storia della civiltà.

Scuole

I bambini delle varie classi delle scuole primarie, seguiti dagli studenti del Liceo d’Arte, dall’Associazione Fantalica, e dal Club Unesco, saranno guidati alla contemplazione dei grandi cicli pittorici di Giotto, di Giusto dei Menabuoi, e degli altri artisti del '300 padovano. Con visite guidate negli 8 siti Unesco, le classi affronteranno i temi della Genesi, delle Storie di Cristo e del Vangelo o di altri temi più laici legati all’Urbs Picta e costruiranno un proprio personale racconto per immagini: si indagherà sulle espressioni e sui sentimenti umani pronunciati attraverso la pittura di Giotto, fino alla descrizione architettonica di manufatti e sfondi che irrompono con forza dalle opere affrescate.

Attività

I racconti pittorici verranno ricostruiti e riportati in piccoli carnet di viaggio realizzati appositamente per i bambini che contribuiranno a farli diventare visitatori e viaggiatori interessati. Il progetto diventerà un ricco e piacevole percorso espositivo, arricchito di disegni, acquerelli, appunti poetici, didascalie, commenti, annotazioni e diverse interpretazioni e sarà ospitato in un evento-mostra, nella primavera 2022, in due porte simbolo di Padova URBS PICTA, porta San Giovanni e Porta Pontecorvo, in collaborazione con i Musei Civici e l’Associazione Culturale XeArte. Le classi che sceglieranno di partecipare al progetto, selezioneranno uno dei siti proposti dove in seguito, una volta preparati, i bambini effettueranno una giornata di visita guidata. In un’ultima fase, nelle sale didattiche del Museo degli Eremitani, questi carnet di viaggio verranno elaborati in una stesura definitiva, con aggiunta di acquerelli, testi di arricchimento e altre indicazioni e sempre con la partecipazione degli studenti del Liceo Artistico Selvatico.