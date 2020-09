Tamponi ai bambini e agli adolescenti: corsie riservate e orari dedicati ai più piccoli

Vista l'importante mole di tamponi per i bambini e gli adolescenti l'Usl ha messo a disposizione 5 punti dove oltre al tampone naso-faringeo molecolare è possibile fare anche il test rapido. Si tratta degli ormai noti distretto Padova Bacchiglione a Padova, il distretto Terme a Rubano, il distretto Padova Piovese a Piove di Sacco, il distretto Alta Padovana a Camposampiero, e il distretto Padova Sud a Monselice.

Gli orari

Per i bambini e i ragazzi i punti tampone sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 7. 30 alle 14 con fasce dedicate solo a loro dalle 7.30 alle 9.30 e dalle 12.30 alle 14. L'accesso puà avvenire solo se a decidere il tampone è stato il medico di base o il pediatra. Restano aperti a ingresso senza "impegnativa" per i viaggiatori di rientro dai paese a rischio e per i docenti supplenti. Il sabato e la domenica l'accesso ai punti tampone è garantito a studenti, supplenti e viaggiatori di rientro da Paesi a rischio senza distinzioni di orario, dalle 8 alle 12.