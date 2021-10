L'Ulss 6 potenzia il servizio di tamponi a pagamento: necessaria la prenotazione

Tamponi a pagamento. L’Ulss 6 Euganea si prepara alla scadenza di venerdì 15 ottobre, quando scatterà l’obbligo di Green pass sui luoghi di lavoro. Questo potrebbe portare potenzialmente a un drastico aumento di persone che si sottoporranno a tampone.

I tamponi

Da giovedì 14 ottobre l’Ulss 6 potenzierà il servizio di tamponi a pagamento. Per ottenere il Green pass le persone potranno rivolgersi quindi anche alle strutture dell’azienda sanitaria, previa prenotazione. I posti disponibili verranno via via calendarizzati: la prenotazione si effettua tramite identità digitale (Spid) e si paga al momento della prenotazione. Per coloro, invece, che fanno parte delle categorie previste dalla normativa i tamponi restano ad accesso libero e gratuito.