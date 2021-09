Tartaruga "scappa" di casa, salvata dai carabinieri di passaggio

L'animale è stato visto in mezzo alla strada, con il rischio di essere investito. I carabinieri si sono fermati e hanno tratto in salvo la tartaruga

Evidentemente voleva farsi una passeggiata ma ha rischiato di essere investita: i carabinieri hanno salvato la tartaruga appena in tempo.

Il fatto

Erano le 12.30 di venerdì 10 settembre quando una pattuglia della sezione Radiomobile della compagnia dei carabinieri di Padova stava passando per via Confalonieri. I militari si sono accorti di una grossa tartaruga che camminava in mezzo alla strada. Con il rischio di essere investita. Così sono scesi dall’auto e hanno portato in salvo l’animale. Il proprietario, un 80enne residente di via Campioni, ha ringraziato moltissimo i carabinieri, sollevato che alla sua tartaruga non fosse accaduto nulla.