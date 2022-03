Da lunedì sarà in dotazione il taser, il questore: «Permette di lavorare in maggiore sicurezza»

Da lunedì gli agenti delle volanti e del reparto Prevenzione crimine avranno il taser. Così come carabinieri e guardia di finanza che si occupano di controllo del territorio.

Il taser

La dotazione sarà in uso ai poliziotti padovani da lunedì. C'è soddisfazione da parte dei sindacati di polizia ma anche da parte del questore Antonio Sbordone stesso. «Sono soddisfatto - ha detto a margine della firma del protocollo con il Cuamm - La pistola a impulsi è una dotazione che mette gli agenti in condizione di lavorare in maggiore sicurezza. Per esperienza vissuta anche in altri contesti, in altre città dove il taser è stato sperimentato in passato l'efficacia è incredibile. In moltissime circostanze è bastato estrarlo per bloccare delle situazioni, è stato usato poche volte rispetto a quelle in cui è stato mostrato. Aiuta a venire fuori da situazioni difficili che poi sono il nostro pane quotidiano. Le situazioni più comuni e diffuse riguardano la delinquenza di strada, l'aggressività di strada».