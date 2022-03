Taser, sicurezza o business? Amnesty International: «La sua pericolosità certificata»

Da lunedì 21 marzo la Polizia di Padova ha in dotazione il taser, da maggio l'uso verrà gradualmente esteso a tutti i reparti. Inzialmente saranno dati solo ai servizi di controllo del territorio. Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia sono anni che mette in discussione questa scelta, che viene presentata come garanzia in termini di sicurezza, soprattutto rispetto alle persone verso cui viene utilizzato. Il rischio zero per quanto riguarda la salute, negli Usa si sono verificati anche decessi di persone, conseguenza del Taser stesso, non è assolutamente certificato.

Monopolio

Quello della sicurezza, è inutile girarci intorno, è un grande affare. E non è affatto difficile alimentarlo, visto che il tema della sicurezza è un punto fermo dei programmi e delle agende politiche di praticamente tutti i partiti. Il taser, che tutto a un tratto è diventata una necessità imprescindibile, è prodotto dalla Axon Enterprise. Di fatto questa azienda, ha il monopolio di questa settore visto che è anche l'unica azienda che produce questa pistola elettrica. A giugno del 2018 si parlava di un mercato di circa 4 miliardi di dollari. L'azienda cinque anni fa, per motivi di immagine, ha pure cambiato nome, da Taser International a Axon. Nel 2018 la produzione delle pistole elettriche valeva il 76% delle entrate totali. Il 24% rimanente, invece, arriva dalle microtelecamere, da installare su pattuglie e divise dei poliziotti. I taser, nel 2016, hanno portato nelle tasche di Axon 268 milioni di dollari. Da allora il prezzo dell'arma è cambiato passando da poco più di 1000 euro a 1200 fino agli attuali 1600. La prima fornitura conta 4.482 pezzi, i conti sono quindi facili da fare. La fornitura è stata affidata alla Axon Public Safety Germany. Va altresì ricordato che nel luglio del 2020 il ministero dell'Interno emanò una circolare per comunicare la "non aggiudicazione" per "prove balistiche non superate", di fatto bloccando la ditta, che però fece ricorso al Tar vincendo alla fine l'appalto nell'ottobre 2021.

Amnesty International

Oltre all'aspetto economico, che non va assolutamente sottovalutato, c'è anche altro, evidentemente. Lo ricordava proprio sul nostro sito qualche anno fa Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia. E, risentendolo in questi giorni, ha di fatto ribadito quello che va dicendo da sempre: «Il confine tra la non letalità e la letalità in queste armi è molto sottile. Sono considerate armi non letali, il che comporta il rischio che vengano usate con eccessiva disinvoltura. Possono rappresentare un'alternativa non alla pistola vera e propria quanto piuttosto al manganello, aumentando così i livelli di violenza. La pericolosità del taser è stata evidenziata da ricerche svolte negli Stati uniti e in Canada e per quanto riguarda gli stati uniti, da quando sono state adottate, i decessi hanno superato il migliaio».

Nord America

Nel Nordamerica (Usa e Canada), dal 2001, il numero delle morti direttamente o indirettamente correlate alle taser è superiore al migliaio. «Nel 90 per cento dei casi, le vittime erano disarmate. Gli studi medici a disposizione sono concordi nel ritenere che l’uso delle Taser abbia avuto conseguenze mortali su soggetti con disturbi cardiaci o le cui funzioni, nel momento in cui erano stati colpiti dalla Taser, erano compromesse da alcool o droga o, ancora, che erano sotto sforzo, ad esempio al termine di una colluttazione o di una corsa. Altro fattore di preoccupazione è la facilità con cui il Taser può rilasciare scariche multiple, che possono danneggiare anche irreversibilmente il cuore o il sistema respiratorio».