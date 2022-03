Da lunedì 21 marzo arriva il taser per le forze dell'ordine che si occupano di controllo del territorio

Da lunedì dovrebbe arrivare una dotazione di taser per le forze dell'ordine padovane, polizia, carabinieri e guardia di finanza. Così come in altre 13 città.

Il taser

Da lunedì 21 marzo arriveranno i taser e poi da maggio l'uso verrà gradualmente esteso a tutti i reparti. Per il momento i taser saranno dati solo ai servizi di controllo del territorio. «Un aspetto finora trascurato è il fatto di dare questo strumento anche alla polizia ferroviaria che per natura operativa potrebbe essere senz'altro esposta alla possibilità di utilizzo - spiega Luca Capalbo, segretario provinciale Fsp polizia - Ci auguriamo che questa volta non sia come la prima, quando è partita la sperimentazione e tale è rimasta. Speriamo che diventi finalmente uno strumento in dotazione perenne».