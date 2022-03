Tavolino in plastica prende fuoco, il vicino di casa interviene con l'estintore

Il tavolino di plastica del porticato è andato a fuoco provocando seri danni. Un vicino di casa aveva un estintore ed è intervenuto appena prima dei vigili del fuoco, abbassando le fiamme.

L'incendio

Erano le 23 di giovedì 3 marzo quando le fiamme hanno iniziato ad aggredire un tavolino di plastica sul porticato di una casa in via Fieramosca a Padova. Il fumo si è alzato nero come la pece, oscurando la notte e la donna proprietaria della casa è rimasta intossicata. Il vicino ha sentito l'odore di bruciato ed è corso a vedere: ha preso l'estintore e ha cercato di abbassare le fiamme in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco che hanno terminato il lavoro spegnendo l'incendio. La donna intossicata è stata portata in ospedale e intanto i pompieri stanno cercando di capire cosa abbia appiccato le fiamme.