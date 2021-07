Aumentano i contatti a Telefono Amico: «Il periodo di difficoltà non è terminato»

«Il primo semestre del 2021 si è chiuso per Telefono Amico Padova con un aumento del 16% dei contatti telefonici e una sostanziale parità di quelli WhatsappAmico (1.428 chat ) rispetto allo scorso anno, e con la conferma che il periodo di grande difficoltà che stiamo attraversando non è affatto terminato». A dirlo è Marco Italiano, presidente dell'associazione patavina.

I dati

In particolare nell'area dei problemi esistenziali è stato registrato un 10% in più così come si è assistito ad un incremento del 33% degli utenti che parlano di disagio psichico. Ancora una volta però è l'Area relazionale a spiccare con le difficoltà nei rapporti e relazioni (+34%) i problemi familiari ( +27% ) e i problemi nei rapporti lavorativi +18%. «I grandi stravolgimenti a cui abbiamo assistito nell'ultimo anno e mezzo a causa della crisi pandemica, hanno generato e stanno generando sofferenza e disagio nei rapporti interpersonali e la resilienza delle persone è ormai quasi al limite - prosegue Italiano - Ecco perché, nel decimo anno consecutivo dell'edizione di “Un sorriso per amico”, evento di raccolta fondi a favore di Telefono Amico Padova, abbiamo privilegiato una proposta che possa coniugare relax e divertimento, cosa di cui abbiamo tanto bisogno».

Gli eventi

Sabato 10 Luglio alle 18.30 si partirà dunque con una lezione di Hatha Yoga presso lo spazio verde del Centro ricreativo culturale “Anima & Musica” che ospiterà la serata. La lezione sarà condotta da Alessia Sanguin, insegnante certificata yoga ed è adatta a tutti, anche a chi non ha mai praticato la disciplina: è necessario solamente portare un tappetino o un asciugamano. Alle 19.30 la serata proseguirà con un ricco aperitivo di benvenuto e alle 20.30 l’associazione culturale CambiScena proseguirà la serata con uno spettacolo di improvvisazione teatrale, che farà mettere in gioco sia gli attori che il pubblico partecipante.