Telelaser in centro a Montegrotto Terme per tutelare cittadini e turisti 

Montegrotto Terme adotterà il telelaser come strumento di controllo della velocità nelle principali vie del centro cittadino. Lo annuncia il sindaco Riccardo Mortandello a cui nelle ultime settimane sono pervenute numerosissime segnalazioni di comportamenti che violano il codice della strada soprattutto per quanto concerne l’elevata velocità.

Telelaser

«In prossimità - spiega Mortandello - delle direttrici centrali del paese, viale Stazione, via Mezzavia, corso Terme si è riscontrato un anomalo flusso di veicoli ad alta velocità che hanno causato disagi ai pedoni che stavano attraversando la strada e a persone che stavano uscendo dalle auto dopo aver parcheggiato. In accordo con la Polizia locale comunichiamo a tutta la cittadinanza e a tutti coloro che transitano verso o a Montegrotto Terme che nelle prossime settimane i controlli con l’utilizzo del sistema telelaser saranno intensificati nel centro cittadino per sanzionare tutti coloro che viaggiano a velocità troppo sostenute mettendo a repentaglio la salute e l’incolumità di cittadini e turisti».

Zone

L’azione rientra in una strategia di prevenzione delle violazioni: «Ovviamente comunicheremo le zone dove la Polizia Locale farà i controlli: l’obiettivo è tutelare la sicurezza stradale dei nostri abitanti e degli ospiti che scelgono i nostri stabilimenti termali per riposare e rigenerarsi. Fortunatamente non abbiamo bisogno di fare cassa, ma vogliamo fortemente che la nostra Montegrotto sia un posto ove tutti si possano sentire sicuri e protetti. Gli automobilisti che continuano ad andare a velocità assurde anche in via Roma o in piazza Roma ci hanno purtroppo fatto ricordare che per educare bisogna anche usare le maniere forti, toccando il portafoglio».

Violazioni

«Nel percorrere le strade di Montegrotto - aggiunge la comandante della Polizia Locale, Cristina Moro - invito gli automobilisti ad essere scrupolosamente accorti nel rispettare i limiti di velocità imposti dalla segnaletica stradale. Ricordo che le velocità massime consentite nel nostro territorio variano dai 30 Km/h (ad esempio in viale Stazione), ai 40 km/h (in corso Terme), ai 50 Km/h (in via Mezzavia, via Roma, via Campagna Bassa, via Caposeda ecc…) sino ai 70 Km/h in viale della Croce Rossa».