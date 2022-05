L'estate è già qui: nella Bassa già superati i 30 gradi

Temperature in aumento in tutta la regione, ma è in particolare nella nostra provincia che si sono registrate le punte più alte. Anche nella giornata di lunedì 16 maggio erano di gran lunga i comuni del padovano a registrare temperature che solitamente si toccano in piena estate.

Hannibal

Nel comune di Rubano si sono superati i 30 gradi, come fosse già luglio. E' in generale nella Bassa Padovana che si sono registrate le punte più alte, anche nella giornata di domenica 15 maggio. L'estate è quindi esplosa in anticipo, tendenza che si consoliderà il week end prossimo quando si prevedono punte di 34, 35 gradi. L'ondata di caldo africano che sta colpendo tutta la penisola è provocata dall'anticiclone Hannibal. E' proprio nelle pianura Padana che sono previste le temperature più alte.