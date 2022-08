Il Tenente Matteo Bocola nuovo Comandante della Compagnia di Este

Il Tenente Matteo Bocola sara? il nuovo Comandante della Compagnia di Este. Il giovane Ufficiale, che subentra al Capitano Andrea Zuppetti, ha 27 anni ed e? originario di Milano.

Carriera

Dopo aver conseguito la maturita? scientifica nella citta? di nascita, si e? arruolato nel Corpo nel 2014 e ha frequentato l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo. Al termine del previsto quinquennio di addestramento militare e di studi, ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Universita? di Bergamo. A conclusione della prima esperienza di servizio, durata tre anni e maturata presso il Nucleo Operativo del Gruppo di Gorizia, il Tenente Bocola arriva a Este, dove svolgera? un breve periodo di affiancamento per acquisire una preliminare conoscenza del territorio e del contesto socio-economico della circoscrizione in cui opera il Reparto, prima di assumere il comando.

Napoli

Il Capitano Andrea Zuppetti, di 31 anni, dopo tre anni di intenso lavoro alla guida della Compagnia di Este, durante i quali ha esercitato un’equilibrata e incisiva azione di comando e un’efficace direzione delle molteplici attivita? operative nei vari settori istituzionali del Corpo, in particolare nella tutela della spesa pubblica e nel contrasto alle frodi fiscali, al lavoro nero/irregolare e ai traffici illeciti in genere, e? stato assegnato al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli a decorrere dal prossimo mese di settembre.

Impegno

Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Padova, Colonello Michele Esposito, ha espresso al Capitano Zuppetti il suo vivo apprezzamento per l’ottimo lavoro svolto alla guida delle Fiamme Gialle atestine, esaltandone il costante impegno, le eccellenti qualita? umane e le brillanti capacita? investigative, e ha formulato i migliori auguri al Tenente Bocola per l’assunzione del prestigioso incarico.