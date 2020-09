Tennis, Plebiscito Padova: la squadra maschile conquista la promozione in B2

Era l’obiettivo dichiarato di quest’anno: la promozione in serie B della squadra maschile Plebiscito Padova – A era stata già sfiorata nella scorsa stagione, sfumata poi con la sconfitta contro la corazzata TC Vomero all’ultimo turno del tabellone nazionale. Quest’anno, in un campionato dimezzato (disputata solo la fase regionale, con tabellone ad eliminazione diretta), la squadra biancorossa non ha disatteso i pronostici raggiungendo agilmente la finale regionale e conquistando di diritto la promozione nel nuovissimo campionato nazionale di Serie B2, nato dalla divisione in due della “vecchia” serie B (ora B1 e B2).

I risultati

Accreditato della testa di serie n.1 nel tabellone regionale, grazie alla qualità della rosa iscritta (Alessandro Ragazzi 2.2, Lorenzo Favero 2.4, Marco Bergagnin 2.4, Szymon Walkow 2.4 e 156 ATP in doppio – vincitore in carriera di 3 ITF 25.000$, , Antonio Garbin 2.6, Alessandro Paunescu 2.6, Alberto Zani 2.7, capitanati da Giorgio Zanzarin e Gaia Sanesi), il Plebiscito Padova non ha lasciato scampo agli avversari, sconfiggendo rispettivamente TC Mestre per 6-0, At San Giovanni Lupatoto per 4 a 2 e, domenica 27 settembre nell’incontro valido per la promozione, l’ostico SC 2001 Vittorio Veneto per 5 a 1. Un risultato tutt’altro che scontato vista la qualità della rosa degli avversari: Luca Serena - 2.3 ora n.5 ITF Over 35, con la vetta della classifica mondiale di categoria nel 2019, e un Europeo e un Mondiale di categoria, Massimo Ocera - 2.4 con un best ranking, nel 2005, di 380 ATP, Daniele Valentino - 2.4, compagno di allenamenti dei patavini in Accademia, Davide Tolot - 2.7, Andrea Barone - 3.1 e Roberto Meneghin - 3.3, tutti esperti della specialità del doppio.

Promozione

La vittoria consegna dunque ai patavini la promozione in serie B2, ma anche la finale di serie C: il Plebiscito Padova si giocherà lo scudetto regionale, domenica 4 ottobre alle ore 9.00 sui campi casalinghi del Centro Sportivo 2000, contro il TC Cerea, vincente a sorpresa contro la squadra testa di serie n.2 del tabellone TC Comunali Vicenza. Nel 2021, dunque, saranno due le squadre del C.S. Plebiscito Padova iscritte ai campionati nazionali: la serie A2 femminile e la serie B2 maschile, entrambe promosse in questa stagione, mentre nel campionato regionale manterranno il loro posto, riconfermato quest’anno, la serie C maschile – squadra B e la serie C femminile.

Tabellino

CS PLEBISCITO PADOVA – SC 2001 VITTORIO VENETO 5-1

Il dettaglio delle partite:

Alessandro Ragazzi (2.2 – Plebiscito PD) vs Luca Serena (2.3 – Vittorio Veneto) 6/2 6/1

Szymon Walkow (2.3 – Plebiscito PD) vs Massimo Ocera (2.4 – Vittorio Veneto) 2/0 rit.

Daniele Valentino (2.4 – Vittorio Veneto) vs Lorenzo Favero (2.4 – Plebiscito PD) 6/3 6/1

Marco Bergagnin (2.4 – Plebiscito PD) vs Davide Tolot (2.7 – Vittorio Veneto) 6/1 7/5

Lorenzo Favero/Marco Bergagnin (2.4 – Plebiscito PD) vs Andrea Barone (3.1)/Roberto Meneghin (3.5) 6/4 7/6

Alessandro Ragazzi(2.2)/ Szymon Walkow (2.4 – Plebiscito PD) vs Luca Serena(2.3)/Daniele Valentino (2.4 – Vittorio Veneto) 7/5 6/3