Tensione a Valvitalia: l'azienda fa portare via i macchinare, gli operai si oppongono

Approfittando della fine del turno e della presenza di pochi lavoratori in sede la proprietà ha inviato i camion per caricare e far portare a Rivanazzano materiali e prodotti finiti.

Sindacati

Immediata la reazione dei lavoratori e dei sindacati che si sono recati sul posto appena saputo di quanto stesse accadendo: «L'azienda continua le sue operazioni scorrette nei confronti dei propri dipendenti. Tutte le lavoratrici e i lavoratori stanno correndo in via Campolongo 97 a Due Carrare per difendere il proprio posto di lavoro e salvaguardare la propria dignità».