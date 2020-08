Tenta furto a Tigotà e poi fugge

Alle ore 19.00 di sabato 8 agosto una volante interveniva in Via Umberto I° n. 116, presso il negozio Tigotà. La chiamata è avvenuta per la segnalazione di una tentata rapina.

Fuga

Sul posto gli operatori apprendevano che verso le ore 18.45 circa, un uomo presumibilmente di origine nordafricana, era stato sorpreso a rubare ed era stato fermato da personale del negozio. L'uomo dapprima restituiva la merce ma, successivamente, minacciava i presenti con una siringa e fuggiva in direzione Prato della Valle. Il negozio è privo di telecamere e le ricerche in zona hanno dato esito negativo.