Tenta nottetempo di introdursi nel supermercato: arrestato

E' stato notato da una guardia giurata, addetta alla vigilanza del supermercato “Aldi” in via Viotti in Arcella. Due persone si stavano aggirando con fare sospetto attorno al supermercato, una con un carrello della spesa, l’altra con presumibilmente un mattone tra le mani, intenta a battere con forza contro una delle porte d’ingresso per introdursi nell’esercizio commerciale. La guardia ha immediatamente la Polizia.

Giunti sul posto, gli agenti hanno subito individuato le due persone, che intanto si erano allontanate.

I poliziotti si sono subito messi a perlustrare la via di fuga uno dei malviventi in fuga, l’hanno bloccato e accompagnato in questura.

L’uomo, un 33enne rumeno, e? risultato gravato da diversi precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio, oltre a essere stato indagato, proprio qualche giorno fa, per furto consumato ai danni del medesimo supermercato proprio dallo stessa Sezione Volanti. Informato il Pubblico Ministero, l’uomo e? stato arrestato per tentato furto aggravato.