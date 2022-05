Sorpreso a rubare un'auto, colpisce il proprietario con un pugno: 39enne arrestato

Voleva rubare una macchina ma è stato scoperto dal proprietario: il malvivente si è scagliato contro l'uomo, colpendolo con un pugno per guadagnarsi la fuga.

L'arresto

Erano le 23 di giovedì 5 maggio. Un 39enne di origine marocchina e residente a Pederobba (Treviso) si trovava a Fontaniva. Su via Risorgimento non c'era nessuno, la maggior parte dei cittadini già dormiva. Così ha deciso di rubare un'auto parcheggiata sulla strada. Mentre armeggiava con la serratura il proprietario del veicolo, un 58enne albanese, lo ha visto e si è messo a urlare. Il ladro, spaventato, a quel punto ha desistito dal rubare l'auto e per rallentare l'uomo lo ha colpito con un pugno al volto, causandogli lesioni guaribili in 5 giorni. I carabinieri della stazione di San Martino di Lupari, allertati di quanto stava accadendo, si sono precipitati in zona e hanno individuato nel giro di poco il 39enne, arrestandolo per tentato furto, tentata rapina impropria e lesioni. L'arresto è stato convalidato in tribunale la mattina successiva.