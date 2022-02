Tenta di scassinare la cassetta delle offerte in chiesa: 50enne denunciato

Ha tentato in tutti i modi di aprire la cassetta delle offerte della chiesa. Ma non ci è riuscito. Un 50enne è stato denunciato per furto aggravato.

Il furto

Lunedì 31 gennaio i carabinieri della stazione di Vigodarzere hanno chiuso le indagini sul tentato furto alla chiesa di San Martino, in via Roma. E hanno denunciato per tentato furto aggravato un 50enne senza fissa dimora e pregiudicato. Venerdì 28 gennaio l’uomo è entrato nella chiesa quando non c’era nessuno. Con un arnese da scasso ha tentato di aprire la cassetta delle offerte per prendere le monetine lasciate dai fedeli. Ha provato e riprovato ma niente da fare, non si è aperta. È scappato via, pensando di averla fatta franca. E invece i carabinieri lo hanno rintracciato.