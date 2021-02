Stava per gettarsi nel fiume, 46enne è stata salvata dai poliziotti

L'hanno vista vicino al parapetto del ponte. Le hanno parlato dolcemente e l'hanno portata al sicuro sul marciapiede, poi hanno chiamato il 118 e la donna è stata presa in cura al pronto soccorso

Il salvataggio

Era la mattina di martedì 9 febbraio e la 46enne originaria della provincia di Venezia si trovava su via San Marco. Era vicino al parapetto del ponte, sopra le acque del fiume Brenta. Confusa e stordita, voleva gettarsi di sotto. In quel momento sono passati due poliziotti che le sono corsi incontro. Le hanno parlato, cercando di distrarla e poi l’hanno portata in salvo sul marciapiede. Una volta al sicuro, hanno contattato il 118 e il marito della donna che l’ha raggiunta al pronto soccorso, spiegando ai poliziotti che da tempo la 46enne soffre di depressione.