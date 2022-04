Tentano di rapinarlo, finisce al Pronto Soccorso

Sembra sia stato seguito in bagno da un coetaneo, che lo avrebbe cercato di obbligare a cedergli il portafoglio. Ne è nata una colluttazione e il ragazzino, 17enne, finisce accoltellato al fianco. Ferito fortunatamente in modo non grave, è stato poco dopo soccorso dai carabinieri e i sanitari del 118 . L’aggressione è avvenuta in pieno centro a Este, poco prima della mezzanotte, al bar Venti10 di via Matteotti. Dopo le cure ricevute il diciassettenne è stato dimesso. Le indagini sono in corso anche se sembrerebbe a compiere l'aggressione sia stato un coetaneo.