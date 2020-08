Rubava il cellulare e chiedeva soldi per restituirlo: arrestato per tentata estorsione

Aveva un metodo ben rodato: chiedeva una sigaretta e mentre la persona la estraeva, rubava il telefono per poi chiedere dei soldi per la sua restituzione. La polizia lo ha arrestato.

I fatti

La mattina di lunedì 3 agosto, verso le 4, un uomo stava aprendo il suo negozio in via Ognissanti quando un 24enne del Camerun, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, gli si è avvicinato e ha chiesto una sigaretta. L’uomo si è messo le mani in tasca per cercarla e in quell’attimo il 24enne gli ha preso il cellulare: per 20 euro glielo avrebbe restituito. La vittima però non aveva intenzione di cedere al ricatto ed è nata una discussione che ha preso una brutta piega. Il furfante ha rotto una bottiglia di vetro e ha minacciato l’esercente, che ha chiamato al volo il 113. Quando il ragazzo ha visto arrivare la volante ha restituito il telefono e ha cercato di scappare ma non è stato abbastanza veloce. Gli agenti lo hanno bloccato e portato in Questura, dove hanno scoperto che il suo permesso di soggiorno era scaduto da quasi un anno e riportava generalità diverse da quelle che il 24enne aveva inizialmente riferito alla polizia. Veloci accertamenti hanno permesso di risalire a un altro episodio, che questa volta ha visto coinvolto un 26enne, sempre in zona Portello e con la stessa dinamica. Il camerunense è stato arrestato per tentata estorsione e false attestazioni delle generalità a pubblico ufficiale, oltre che denunciato per furto e tentata estorsione per la vicenda del 26enne il quale ha riconosciuto il camernunense.